McTominay 'decide' la formazione: se darà forfait, Conte prepara una sorpresa in trequarti

McTominay 'decide' la formazione: se darà forfait, Conte prepara una sorpresa in trequartiTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:20Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone

Le scelte di Antonio Conte per la trasferta di Bergamo ruotano attorno a un nome su tutti: Scott McTominay. Il tecnico scioglierà le riserve tra oggi e domani, ma dalla disponibilità dello scozzese potrebbe dipendere anche l’assetto offensivo contro l’Atalanta.

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, con McTominay recuperato la trequarti vedrebbe Eljif Elmas avanzare accanto a Vergara. In caso di forfait, invece, Conte starebbe valutando una novità assoluta: Alisson Santos titolare in trequarti. In quel caso Elmas tornerebbe in mediana con Stanislav Lobotka, Billy Gilmour sarebbe un’arma a gara in corso, mentre Matteo Politano agirebbe da quarto a destra. Tutto, però, passa dalla risposta di McTominay.