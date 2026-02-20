Hojlund, gara da ex: oltre Lukaku, per dargli fiato (in corsa) Conte pensa a un altro azzurro

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 14:20Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone

Sarà una partita speciale per Rasmus Højlund, atteso dal ritorno a Bergamo nella sfida tra Atalanta e Napoli. Proprio in nerazzurro il danese è esploso giovanissimo, raggiungendo per la prima volta la doppia cifra. Oggi è il riferimento dell’attacco azzurro, già a quota 12 reti quando mancano tredici gare al termine. C

onte punta su di lui, ma lavora anche sulle alternative: Romelu Lukaku cerca minuti e riscatto dopo il rigore fallito col Como, mentre Giovane resta una soluzione jolly anche da centravanti. A scriverlo è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno.