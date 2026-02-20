Politano, astinenza lunghissima: ecco da quanto non trova il gol in Serie A

Il calendario racconta un’attesa che si fa sempre più lunga per Matteo Politano. Contro l’Atalanta, domenica, saranno trascorsi 329 giorni dall’ultimo gol in Serie A dell’esterno azzurro, ormai a un passo da un anno di digiuno. L’ultima firma risale al 30 marzo 2025, quando sbloccò Napoli-Milan dopo appena 68 secondi su lancio di Giovanni Di Lorenzo. Lo ricorda l'edizione odierna de Il Roma.

Da allora, tra cambi di ruolo e qualche acciacco fisico, Politano non è più riuscito a incidere sotto porta. Ha festeggiato lo scudetto, ma senza contributi realizzativi. Venticinque giornate senza reti pesano per un giocatore offensivo spesso titolare. Le occasioni non sono state molte, anche perché il suo lavoro di sacrificio lo porta lontano dall’area avversaria. Intanto, nello stesso ruolo, Gutierrez ha saputo lasciare il segno, come nel successo contro la Fiorentina. Bergamo può essere il momento della svolta.