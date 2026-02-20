De Bruyne torna a Napoli: lunedì inizia percorso di riatletizzazione

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Kevin De Bruyne, fermo da ottobre per infortunio, è atteso a Napoli già nella giornata di domenica. Il centrocampista belga, una volta rientrato in città, dovrebbe avviare da lunedì il percorso di riatletizzazione personalizzato. L’obiettivo è quello di tornare gradualmente ad allenarsi con il gruppo nell’arco di una decina di giorni, per poi puntare a rientrare tra i convocati intorno alla metà di marzo.

Il quotidiano anticipa così le prossime tappe: De Bruyne è in arrivo e, una volta completata la prima fase di lavoro specifico, verrà progressivamente reintegrato in squadra, con tempi di recupero che sembrano ormai definiti.