Continua l'emergenza: Conte spera in un recupero e studia l'11 anti-Atalanta

vedi letture

Verso Atalanta-Napoli, il tecnico leccese è ancora alle prese con una terribile emergenza infortuni: rispetto alla gara con la Roma, il suo Napoli perde anche Rrahmani. Le possibilità di vedere Scott McTominay in campo restano ridotte, anche se la giornata in più prima della partita lascia ancora uno spiraglio aperto. Le sensazioni non sono però incoraggianti e lo staff preferisce non correre rischi, soprattutto in vista del finale di stagione.

In mezzo al campo si va quindi verso l’arretramento di Eljif Elmas accanto a Stanislav Lobotka, mentre sulla trequarti potrebbero trovare spazio i giovani Alisson Santos e Antonio Vergara. In difesa la linea a tre dovrebbe essere composta da Beukema, Alessandro Buongiorno e Juan Jesus, con il dubbio a destra tra Matteo Politano e Gutierrez e Leonardo Spinazzola sulla corsia opposta. Davanti, invece, pochi dubbi: il riferimento offensivo sarà Rasmus Højlund. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.