Atalanta-Napoli, Palladino lancia Ahanor: il 2008 di Aversa che ha già fatto male al Napoli
Verso Atalanta-Napoli ci sarà un compleanno molto speciale per il giovane Honest Ahanor, che si prepara a vivere giorni decisivi per il proprio futuro sportivo. Spazio dunque da titolare per l'ex Genoa che ha riposato nella trasferta di Dortmund ma che si prepara anche ad ottenere la cittadinanza italiana, diventando convocabile anche per la Nazionale guidata da Gennaro Gattuso. Lo riporta TuttoSport.
Un passaggio importante per un ragazzo nato ad Aversa da genitori nigeriani e trasferitosi a Genova con la madre quando aveva appena due anni. Una storia che testimonia un legame ormai consolidato con il calcio italiano e che potrebbe presto aprirgli le porte dell’azzurro. Ahanor ha già giocato contro il Napoli nel match di andata con la maglia dell'Atalanta ma soprattutto ha già colpito gli azzurri con il suo primo gol in Seria A nell'ultimo Napoli-Genoa terminato 2-2!
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Atalanta
|Napoli
