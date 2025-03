Addio Conte non è un'opzione: il Napoli già programma con lui la stagione prossima

vedi letture

Antonio Conte viene accostato a destra e a manca, dalla Juventus al Milan, ma alla fine dovrebbe rimanere al Napoli. Lo conferma l'edizione odierna de La Repubblica: "La situazione del resto è fluida, per quanto riguarda la panchina. L’ex ct è sotto contratto fino al 2027 e il confronto a giugno con Aurelio De Laurentiis servirà dunque solo a mettere in chiaro le strategie da seguire in vista della prossima annata, con il club che ha già fallito il mercato invernale e sarà obbligato a dimostrare con i fatti di voler rilanciare in maniera ambiziosa il suo progetto.

Ma l’addio di Conte non è un’opzione, al momento. La testa di allenatore e giocatori è rivolta solo alla possibile rimonta nei confronti del-l’Inter, a dispetto del trend negativo ( una vittoria nelle ultime 7 partite) del girone di ritorno".