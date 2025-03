Addio di Kvara e infortunio di Neres hanno ingigantito il problema del gol

Il pareggio senza reti allo stadio Penzo è dunque solamente la conferma di un trend negativo che dura da due mesi. Questo è quanto si legge sull'edizione odierna di Repubblica: "L’addio di Kvaratskhelia a gennaio e l’infortunio di Neres, suo alter-ego nel girone d’andata, hanno ingigantito le difficoltà realizzative di Lukaku e compagni, che in 29 giornate hanno messo a segno appena 45 gol e vanificato in parte il rendimento top della difesa, che è invece la migliore in assoluto del torneo.

Anche ieri la porta di Meret è rimasta imbattuta, per la tredicesima volta dall’inizio del campionato. Ma l’incapacità del Napoli di sbloccare il risultato ha permesso al Venezia di prendere un po’ alla volta coraggio e rialzare alla distanza la testa, dopo il palo colpito in avvio da Raspadori e un paio di parate decisive dell’ottimo Radu".