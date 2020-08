Addio Ghoulam, interviene Mendes: transazione iniziata per il trasferimento al Wolverhampton

“Il Wolverhampton chiama, è una possibilità da cogliere in un calcio che attrae e seduce, però prima ci sono i mille rivoli d’un contratto sontuoso con il Napoli da discutere”. Così scrive in merito al futuro di Faouzi Ghoulam l'edizione odierna del Corriere dello Sport, che cerca di fare il punto sulla trattativa per portare il classe '91 in Premier League.

“Il Wolverhampton è intenzionato a crederci, anche perché il manager dell’algerino – Jorge Mendes – ha voce nel Wolves, però senza eccedere nell’ingaggio. La transazione è cominciata, avrà i suoi tempi, e i contatti sono frequenti per trovare un accordo sulla buona uscita”.