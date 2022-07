Addio Mertens, Gazzetta ad ADL: "Perché pubblicizzare quella visita e non salutarlo prima?"

Dries Mertens e il Napoli, matrimonio finito. Non ci sarà il decimo anno insieme, l'ha ufficializzato ieri Aurelio De Laurentiis.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dries Mertens e il Napoli, matrimonio finito. Non ci sarà il decimo anno insieme, l'ha ufficializzato ieri Aurelio De Laurentiis. Ne scrive oggi in edicola La Gazzetta dello Sport, che pone due domande al patron azzurro all'indomani della sua intervista-fiume a Radio Kiss Kiss Napoli:

"Resta l’amarezza per una trattativa che doveva essere privata ed è stata invece “messa in piazza” dal Napoli. A quel punto era chiaro che non esistesse la volontà di mediare. Sia chiaro: il Napoli ha tutto il diritto di scegliere di rinunciare a un attaccante di 35 anni per abbracciare un nuovo progetto. Ma allora perché in aprile “pubblicizzare” una visita a casa Mertens, facendo intendere che il rinnovo era vicino? Perché non salutare prima Dries, come meritava (così come è capitato con Insigne) e voltare pagina in maniera più piacevole per tutti?".