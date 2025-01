Adeyemi alternativa a Garnacho: la richiesta del Borussia

Napoli, intesa quasi trovata con Garnacho. Con il Manchester United però ballano 20 milioni. Così scrive l'edizione odierna de Il Mattiino sulla trattativa per l'esterno d'attacco: "Il Manchester United chiede quasi 70 milioni di euro e non manca la concorrenza della Juventus, più indietro in ogni caso perché arrivata dopo. De Laurentiis però è stato chiaro e ha fatto sapere di non essere disposto ad andare oltre i 50 per il naturalizzato argentino.

L'impressione è che l'affare si farà, ma, se dovesse saltare, è già pronta l'alternativa, che è Karim Adeyemi del Borussia Dortmund, per cui i gialloneri chiedono 40 milioni di euro. In questo caso è l'attaccante a essere un po' titubante però. Restano vive le piste che portano a Federico Chiesa, che preferirebbe restare al Liverpool, Dan Ndoye del Bologna, per cui si pensa a uno scambio con Cyril Ngonge, e Patrick Dorgu del Lecce".