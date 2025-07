Insigne torna in Serie A? Spuntano le prime due squadre che ci pensano

L’avventura nordamericana di Lorenzo Insigne è ufficialmente terminata. L’ex capitano del Napoli ha deciso di chiudere con un anno d’anticipo il suo contratto con il Toronto, originariamente valido fino al 2026. Si chiude così un triennio fatto di alti e bassi, con 66 presenze, 15 gol e altrettanti assist in MLS. Numeri buoni ma lontani dalle aspettative iniziali.

A 34 anni appena compiuti, Insigne non ha intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Anzi, secondo fonti vicine al giocatore, avrebbe confidato ad amici e familiari di sentirsi ancora in forma e determinato a dimostrare di poter dire la sua. Per questo, l’Italia torna prepotentemente nei suoi pensieri.

In particolare, scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, ci sono due club di Serie A interessati: il Parma, neopromosso e in cerca di elementi esperti per consolidarsi nella massima serie, e la Fiorentina, che valuta Insigne come rinforzo di qualità in attacco.