Osimhen, Gazzetta: "Sogna la Premier, ma di Londra è rimasto solo il fumo"

Victor Osimhen sogna la Premier ma la Premier non sogna Osimhen: è questa la sintesi de La Gazzetta dello Sport che fa il punto sul futuro del bomber nigeriano: "Ogni mattina, quando si sveglia, Victor Osimhen trova (virtualmente) sul comodino di fianco al letto un bel po' di euro e corre a depositarli in banca: e tutti i santi giorni, per un anno, quel pacco-dono accumulato s'ingrossa e si trasforma in undici milioni lordi. Da ieri, lo dicono i contratti, Victor Osimhen è tornato ad essere un calciatore del Napoli e non c'è alba che, legittimamente, quel filo di danaro non alimenti rimpianti.

Bussano dall'Arabia, dove battendo il Manchester City hanno cominciato a dimostrare che il calcio sta vibrando pure all'Al Hilal, e prima che però venga loro aperto, bisognerà aspettare che finiscano le vacanze di VO9 e che magari il suo management riesca a trovare un attimo per provare a riflettere. Ad Osimhen è sempre piaciuta la Premier, per lui si è speso ripetutamente Obi Mikel che l'avrebbe visto in blues: ma gli amici-ambasciatori possono sino a un certo punto e di Londra è rimasto solo il fumo, almeno per ora".