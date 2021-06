ADL a Capri studia il mercato: individuati i due acquisti prioritari

De Laurentiis è in vacanza a Capri e, come riporta il Corriere del Mezzogiorno, studia il contesto generale, il Napoli ha individuato due priorità in entrata: il difensore centrale e il terzino sinistro. Nei meandri del lungo mercato, poi ci sarà almeno un innesto a centrocampo e probabilmente anche un vice Di Lorenzo, dopo aver valutato Malcuit che rientra dal prestito alla Fiorentina. Prima di pensare ai rinforzi, c’è l’esigenza di guardare prima in casa propria.