ADL chiaro su Navas: vuol pagare solo il 25% dell'ingaggio

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina fa il punto su Keylor Navas, il primo obiettivo fra i pali per il Napoli. La trattativa per il portiere è separata fa quella per Fabian Ruiz, Keylor Navas ha aperto al Napoli ma De Laurentiis ha già chiarito le proprie condizioni: non può pagare più del 25% dell’ingaggio da nove milioni netti del portiere. Risposta attesa a breve. Anche Kepa guadagna troppo e anche il Chelsea, nel caso, dovrà contribuire.