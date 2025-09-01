ADL, due elementi confermano le ambizioni: ecco di quanto è salito il monte ingaggi

di Arturo Minervini

 "Sono due gli aspetti che confermano le ambizioni del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis". Così scrive oggi il quotidiano Tuttosport, che individua in due elementi la volontà del presidente partenopeo di proseguire il suo percorso di crescita, dopo aver già vinto due scudetti negli ultimi tre anni di Serie A.

"In primis l’aumento significativo del monte ingaggi: dai 78,53 milioni lordi della scorsa stagione si è passati a 114,41 milioni, con un incremento di 35,88 milioni in un solo anno. Poi, la netta differenza con il mercato che il club azzurro fece dopo lo scudetto vinto tre anni fa, quando vennero investiti circa 50 milioni di euro: 100 in meno rispetto a quello attuale".