ADL, due elementi confermano le ambizioni: ecco di quanto è salito il monte ingaggi
TuttoNapoli.net
"Sono due gli aspetti che confermano le ambizioni del patron del Napoli Aurelio De Laurentiis". Così scrive oggi il quotidiano Tuttosport, che individua in due elementi la volontà del presidente partenopeo di proseguire il suo percorso di crescita, dopo aver già vinto due scudetti negli ultimi tre anni di Serie A.
"In primis l’aumento significativo del monte ingaggi: dai 78,53 milioni lordi della scorsa stagione si è passati a 114,41 milioni, con un incremento di 35,88 milioni in un solo anno. Poi, la netta differenza con il mercato che il club azzurro fece dopo lo scudetto vinto tre anni fa, quando vennero investiti circa 50 milioni di euro: 100 in meno rispetto a quello attuale".
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina Da 0 a 10: Conte annuncia due acquisti, il rilancio da 100 mln di ADL, i tormenti (inevitabili) di Lucca e la lucida pazzia di Politano di Arturo Minervini
Le più lette
3 L’allarme di Bergomi a Sky: “Inter rendeva col gioco di Inzaghi! Titolari più vecchi e presi 5 under…”
Prossima partita
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
In primo piano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Dominio, tenacia, fame! Felice anche con lo 0-0! Bene Lang, pazienza con i nuovi..."
Fabio TarantinoRileggi liveConte in conferenza: "Col Cagliari con la cattiveria del 23 maggio! In Champions per imparare dai maestri... e superarli! Su Meret, Buongiorno e Gutierrez..."
Francesco CarboneConte a Sky: “Sarà campionato molto equilibrato! Fame e lavoro la ricetta per riconfermarsi. Su KDB…”
Davide BarattoHojlund-Napoli, accordi trovati! Rai: “Aumenta l’ingaggio e scende riscatto, tutte le cifre”
Arturo MinerviniDa 0 a 10: ADL coi 100 mln da spendere, le caz**te smentite da Anguissa, l’oltraggio a McTominay e gli inutili fucili su Lucca
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com