"La fame va almeno pareggiata", ecco a chi è rivolto il messaggio di Conte in conferenza

L’edizione odierna del Corriere della Sera si sofferma sulle parole pronunciate ieri da Antonio Conte in conferenza stampa, lette come un vero e proprio avvertimento in vista della finale di Supercoppa contro il Bologna. “Se dovessero avere più fame del Napoli, allora sarebbe colpa nostra”, ha sottolineato Conte con una punta di inquietudine. “Il Bologna può alzare la Coppa, ma deve dimostrarsi migliore in campo e non per fame e cattiveria. Quelle dobbiamo almeno pareggiarle, è fuori discussione”.

Un messaggio forte, che sembra rivolto soprattutto ai suoi giocatori più che agli avversari. Anche alla luce delle condizioni di Beukema, alle prese con una botta al piede, Conte dovrebbe confermare l’undici che ha superato il Milan. Ma l’allerta è chiara: l’atteggiamento farà la differenza.