McTominay, l'uomo dei grandi appuntamenti: pronto a prendersi la scena in una serata speciale

vedi letture

McTominay è l’uomo dei grandi appuntamenti, il guerriero che chiunque vorrebbe accanto nella battaglia. Sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport si scrive così del centrocampista scozzese: "Muscoli e centimetri al servizio della squadra, oltre a quella capacità di inserimento senza palla che lo ha portato a dominare la sua prima stagione in Italia. Scott è diventato anche opera d’arte, a Napoli come in patria: la sua semi-rovesciata al Cagliari resta l’istantanea del quarto scudetto azzurro.

Ma Scott è soprattutto calcio, conoscenza del gioco, capacità di adattarsi a ogni situazione. E di segnare. Con la maglia del Napoli lo ha già fatto in ogni competizione: debutto con gol al Maradona in Coppa Italia, 12 reti nell’ultimo campionato, record in carriera, con premio di MVP della A, e quest’anno anche miglior marcatore fin qui di Champions del Napoli, con 3 reti. Gli manca solo l’acuto in Supercoppa, sfiorato un paio di volte contro il Milan. Ma forse Scott aspettava la serata speciale per prendersi di nuovo la scena".