In vetta a Natale c'è l'Inter: quante volte è valso il titolo a fine stagione? Ecco i precedenti

Non serviva scendere in campo per sorridere. Il weekend di campionato ha regalato all’Inter una vigilia di Natale particolarmente dolce, certificando un primato solitario che vale soprattutto sul piano psicologico. Il ko della Roma sul campo della Juventus ha infatti spento l’assalto giallorosso alla vetta, consentendo ai nerazzurri di chiudere le festività davanti a tutti, senza dover condividere il primo posto. Un vantaggio maturato già nella settimana precedente, quando la squadra di Cristian Chivu aveva fatto il proprio dovere a Genova, approfittando anche dei passi falsi di Napoli e Milan contro Udinese e Sassuolo. Un primato interlocutorio, certo, ma non banale: stare davanti a Natale può rappresentare una spinta ulteriore in termini di consapevolezza e responsabilità all’interno dello spogliatoio. Resta da capire se sotto l’albero arriverà anche qualche segnale dal mercato di gennaio, ma intanto la classifica racconta una storia incoraggiante.

Guardando ai precedenti, dal 2000 in poi – escludendo le stagioni segnate dalle sentenze di Calciopoli – in ben quindici occasioni la squadra prima al 25 dicembre ha poi conquistato lo scudetto. Non mancano però le eccezioni, soprattutto negli anni più recenti. Nell’era post-Covid, ad esempio, l’Atalanta comandava a Natale prima di essere superata dal Napoli campione. E anche i derby milanesi insegnano prudenza: nel 2020 il Milan era davanti, ma lo scudetto finì all’Inter di Conte; l’anno dopo accadde l’opposto, con i nerazzurri primi a Natale e il tricolore festeggiato dai rossoneri di Pioli. Segnali contrastanti, ma una certezza resta: essere in vetta oggi non garantisce nulla, però aiuta a crederci. A scriverlo è il Corriere dello Sport.