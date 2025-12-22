Supercoppa, niente Arabia il prossimo anno e può cambiare la formula: i dettagli
L’anno prossimo, non sarà possibile giocare la Supercoppa in Arabia Saudita: tra gennaio e febbraio il paese ospiterà la Asian Cup. Questa è la notizia riportata dall'edizione odierna di Repubblica, che spiega come per la prossima stagione "fra le mete prese in considerazione dalla lega di serie A c’è la Florida, o altri Stati del sud degli Usa. Offerte anche dagli altri continenti, Europa compresa".
Potrebbe anche cambiare la formula rispetto a questa edizione giocata in Arabia Saudita: "La decisione sarà presa in primavera dai presidenti dei 20 club. Al vaglio la possibilità di tornare ad assegnare la coppa in gara secca, non più con la formula della Final Four. Fortemente improbabile se non impossibile, un ritorno in Italia".
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina ADL a Mediaset: "Basta Montecarlo e Las Vegas, Arabia meglio anche di Dubai. Mentre il nostro Paese..." di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
22 dic 2025 20:00
EA SPORTS Supercup 2025
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Bologna
In primo piano
Neres al Cds: "Ecco come abbiamo reagito dopo Bologna. Allenamenti Conte? Ora impossibile farli così pesanti"
Pierpaolo MatroneMcTominay a 360°: "Adoro Conte, ho bisogno di uno come lui! Voglio giocare altri 10 anni. Su tifosi e lingua..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Gara tosta! Ragazzi seri, problema è giocare ogni 3 giorni con rosa ridotta. Su Hojlund..."
Davide D'AlessioLiveNapoli-Milan 2-0 (39' David Neres, 64' Hojlund): il Napoli è in finale di Supercoppa!
Arturo MinerviniLiveConferenza Conte: "Vogliamo la finale! Lobotka ok e non cambio modulo. Su Lukaku..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Quando il vento è contrario non riusciamo a gestire le situazioni. Annata difficile, ma non dobbiamo scoraggiarci"
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com