Supercoppa, niente Arabia il prossimo anno e può cambiare la formula: i dettagli

L’anno prossimo, non sarà possibile giocare la Supercoppa in Arabia Saudita: tra gennaio e febbraio il paese ospiterà la Asian Cup. Questa è la notizia riportata dall'edizione odierna di Repubblica, che spiega come per la prossima stagione "fra le mete prese in considerazione dalla lega di serie A c’è la Florida, o altri Stati del sud degli Usa. Offerte anche dagli altri continenti, Europa compresa".

Potrebbe anche cambiare la formula rispetto a questa edizione giocata in Arabia Saudita: "La decisione sarà presa in primavera dai presidenti dei 20 club. Al vaglio la possibilità di tornare ad assegnare la coppa in gara secca, non più con la formula della Final Four. Fortemente improbabile se non impossibile, un ritorno in Italia".