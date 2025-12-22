La maledizione araba delle 'scudettate' mai vittoriose in Supercoppa

"La coppa è lì a portata di mano. Antonio Conte un po' la guarda e un po' la evita. E no, non è solo scaramanzia. D'altra parte lo dice il passato: da quando la Supercoppa si gioca in Arabia con la formula della final four non è stata mai conquistata dalla squadra che porta lo scudetto sul petto". A ricordare la piccola 'maledizione' che riguarda le squadra scudettate che si presentano alle Final Four è l'edizione odierna de Il Mattino.

"Il suo Napoli potrebbe essere la prima, potrebbe invertire la tendenza e di fatto entrare anche un po' nella storia. Antonio Conte è uno a cui non piace perdere. Anzi, va corretto il tiro. Antonio Conte è uno a cui piace solo vincere. Non ci sono giri di parole. E allora alla vigilia della finalissima della Supercoppa italiana contro il Bologna, l'allenatore del Napoli non si nasconde" scrive il quotidiano.