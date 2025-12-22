Domenica di visite in Arabia per ADL: ha incontrato il Ceo dell'Al-Nassr di Cr7

Domenica di visite e incontri, a Riyadh, per il presidente del Napoli. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Aurelio De Laurentiis, alla vigilia della finale di Supercoppa di questa sera contro il Bologna, ha conosciuto la cittadella sportiva dell’Al-Nassr. Su X ha anche postato la foto accanto al ceo del club saudita, José Semedo, con tanto di maglia numero 7 di Cristiano Ronaldo, 41 anni a febbraio, l’uomo simbolo dell’Al-Nassr.

Il portoghese, il campione più rappresentativo della squadra allenata da Jorge Jesus, è una vecchia conoscenza del calcio italiano per i suoi trascorsi alla Juventus dal 2018 al 2021. Un vecchio rivale in Arabia dal 2023" si legge sul quotidiano.