Il Bologna ci riprova con l'amuleto Roby Baggio: ha incontrato a Riad Saputo e Fenucci

Il Bologna torna a bussare alla porta della storia. Questa sera, a Riad, va in scena una notte che richiama quella del 14 maggio a Roma, ma con un trofeo diverso in palio: la Supercoppa. In finale arrivano le due squadre che più di tutte se lo sono meritato, nel solco della tradizione originaria: la vincente del campionato e la detentrice della Coppa Italia. Non a caso il Corriere di Bologna titola: “Mille e una notte”.

“Qui si fa la storia”, si legge nelle pagine interne. Italiano carica l’ambiente parlando di “una notte speciale”, impreziosita dalla presenza di Roby Baggio come ospite d’onore. Il Divin Codino c’era anche a Roma e portò bene: ieri ha incontrato Saputo e Fenucci all’ambasciata italiana di Riad, alimentando suggestioni e scaramanzie.