Elmas scala gerarchie: così ha convinto Conte ad avere sempre più fiducia in lui

L’edizione odierna di Tuttosport spiega perché Eljif Elmas sia diventato uno dei fedelissimi di Antonio Antonio Conte. “L’unico vero dubbio che don Antonio si porterà fino a ridosso del calcio d’inizio riguarda il ballottaggio tra Elmas e Noa Lang”. Il macedone ha scalato le gerarchie grazie alla sua duttilità e alla capacità di adattarsi a più ruoli, arrivando persino a sostituire un perno come Lobotka.

Un rendimento importante, ma anche dispendioso: Elmas ha giocato 340 minuti in quattro partite nelle ultime due settimane. Lang, rimasto inizialmente in panchina col Milan, resta però una carta pronta a sparigliare le scelte.