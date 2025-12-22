Elmas scala gerarchie: così ha convinto Conte ad avere sempre più fiducia in lui
TuttoNapoli.net
L’edizione odierna di Tuttosport spiega perché Eljif Elmas sia diventato uno dei fedelissimi di Antonio Antonio Conte. “L’unico vero dubbio che don Antonio si porterà fino a ridosso del calcio d’inizio riguarda il ballottaggio tra Elmas e Noa Lang”. Il macedone ha scalato le gerarchie grazie alla sua duttilità e alla capacità di adattarsi a più ruoli, arrivando persino a sostituire un perno come Lobotka.
Un rendimento importante, ma anche dispendioso: Elmas ha giocato 340 minuti in quattro partite nelle ultime due settimane. Lang, rimasto inizialmente in panchina col Milan, resta però una carta pronta a sparigliare le scelte.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina ADL a Mediaset: "Basta Montecarlo e Las Vegas, Arabia meglio anche di Dubai. Mentre il nostro Paese..." di Antonio Noto
Le più lette
Prossima partita
22 dic 2025 20:00
EA SPORTS Supercup 2025
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Bologna
In primo piano
Pierpaolo MatroneMcTominay a 360°: "Adoro Conte, ho bisogno di uno come lui! Voglio giocare altri 10 anni. Su tifosi e lingua..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Gara tosta! Ragazzi seri, problema è giocare ogni 3 giorni con rosa ridotta. Su Hojlund..."
Davide D'AlessioLiveNapoli-Milan 2-0 (39' David Neres, 64' Hojlund): il Napoli è in finale di Supercoppa!
Arturo MinerviniLiveConferenza Conte: "Vogliamo la finale! Lobotka ok e non cambio modulo. Su Lukaku..."
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Quando il vento è contrario non riusciamo a gestire le situazioni. Annata difficile, ma non dobbiamo scoraggiarci"
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com