ADL e Insigne hanno sepolto le incomprensioni: la festa è stata un successo

Aurelio De Laurentiis e Lorenzo Insigne seppelliscono l'ascia di guerra e danno vista a una bellissima festa, come scrive il Corriere dello Sport: "E' inutile guardarsi alle spalle, ritrovare quei frammenti d’incomprensione che persino Insigne e De Laurentiis hanno sepolto per una passeggiata mano nella mano, di quest’epoca abbellita da «tiraggiro» e capolavori d’arte pura riemerge il senso pieno del calcio, quel talento che ha dovuto caricarsi sulla propria «24» le responsabilità a volte esagerate per uno scugnizzo privo di malizia.