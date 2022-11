ADL è tornato per il futuro del Napoli: pronti due rinnovi

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis tornerà a programmare le sorti del suo Napoli, magari andando avanti nei rinnovi di Di Lorenzo e Rrahmani

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis tornerà a programmare le sorti del suo Napoli, magari andando avanti nei rinnovi di Di Lorenzo e Rrahmani per continuare a valorizzare il percorso iniziato in estate e preparando con tutta la macchina operativa del suo Napoli il ritiro in Turchia. Lo scrive il Corriere del Mezzogiorno.