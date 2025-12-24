Damascelli: "Neres e la tribù dimenticata degli artisti del calcio, Ancelotti lo porterà al Mondiale"
"David Neres appartiene alla tribù dimenticata e trascurata degli artisti del calcio, è cresciuto estasiato da Ronaldinho e Messi, ha attraversato terre olandesi, Amsterdam, l’Ajax e pure i cieli neri di bombe di Donets, qualche allenamento con lo Shaktar di De Zerbi prima di andare a Lisbona e divertirsi con il Benfica, il luogo ideale, anche per questione di lingua, dove rinascere". Così scrive Tony Damascelli nel suo editoriale per Il Giornale sul talento brasiliano.
"Erano tempi non ancora certi, i capelli tinti di viola, la gaffe con l’allenatore della nazionale Tita, non rispose alla telefonata di convocazione non avendo riconosciuto il numero, pensando al solito scocciatore. Napoli è l’approdo sull’isola del tesoro, mamma Maria voleva che non mollasse gli studi, Miguel, il padre, aveva intuito di avere in casa una pepita preziosa. Adesso c’è un “ex napoletano” pronto a sfruttare il patrimonio, Carlo Ancelotti lo porterà al mondiale. Il cerchio si chiude".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Cremonese
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro