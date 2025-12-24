Da 322 giorni senza gol, all'esplosione: la svolta di David Neres

Rinascita. Quasi un anno senza acuti: 322 giorni dal primo gol del 2025, il 4 gennaio a Firenze, al primo di questa stagione, il 22 novembre. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive così dell'esplosione di David Neres: "E la doppietta all’Atalanta ha restituito al Napoli un nuovo protagonista. Da quel giorno David ha deciso tutte le grandi sfide: gol partita all’Olimpico contro la Roma, prestazione super con assist contro la Juve. E poi la Supercoppa, con il guizzo sotto porta per sbloccare la sfida al Milan e una finale da supereroe.

Dove è tornato a fare ciò che sa fare meglio: inventare. Altro che vice Politano. David adesso gioca sullo stesso lato di Matteo e i due insieme sfrecciano, si cercano, duettano. E illuminano la manovra del Napoli. Conte ha dato a Neres le chiavi del gioco offensivo: massima libertà di cercare la giocata e l’uno contro uno, purché non manchi mai la voglia di sacrificarsi e di aiutare senza palla.