ADL-Gattuso, tutti i passaggi della rottura: a fine stagione sarà divorzio

"Ci eravamo tanto amati". Anzi - osserva La Gazzetta dello Sport - a pensarci bene non si sono nemmeno amati, Aurelio De Laurentiis e Gennaro Gattuso. Poiché una volta esonerato Ancelotti, l'idea del presidente del Napoli era di prendere il tecnico calabrese solo come traghettatore, poi a giugno arrivò la Coppa Italia e ADL capì che Ringhio poteva essere un buon compagno di viaggio. Quest'ultimo ha chiesto di non inserire clausole rescissorie e penali, cosa che già a De Laurentiis non è piaciuta. In realtà il patron azzurro, in una singolar tenzone, spera che l'allenatore sotto pressione decida di dimettersi, anche perché una reale alternativa non è pronta.

Ecco che il mese di febbraio diventa quasi una sfida personale fra i due. E' il momento in cui si scava l'abisso, per questo e tanto altro, ormai, non c'è più rapporto nonostante per assurdo oggi entrambi facciano anche chiacchierate al telefono e DeLa vada in ritiro più volta a trovare la squadra. Gattuso non ha mai pensato alle dimissioni in quanto convinto che il Napoli, ritrovando tutte le forze, avrebbe potuto competere. Il produttore cinematografico ha imposto il silenzio stampa per evitare esternazioni e mettere il bavaglio a un uomo senza peli sulla lingua: gli va bene così e ghigna per questo Rino furioso che sta rilanciando il club.