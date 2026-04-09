ADL guarderà Parma-Napoli dagli USA: al rientro in Italia ha un impegno da mantenere
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Aurelio De Laurentiis resterà ancora negli Stati Uniti e seguirà da lì anche la sfida contro il Parma, prima di rientrare in Italia in vista del match con la Lazio. Ma sul tavolo, oltre al campo, ci sono anche questioni strategiche: tra queste, il futuro dello Stadio Diego Armando Maradona.
L'impegno di De Laurentiis sul Maradona
Il progetto di riqualificazione procede spedito, con un investimento complessivo da 203 milioni di euro e l’obiettivo di rendere l’impianto idoneo per Euro 2032. Entro fine luglio è attesa la consegna del progetto definitivo: e per allora, De Laurentiis potrebbe essere cittadino onorario anche della sua Napoli. A riportarlo è La Repubblica.
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