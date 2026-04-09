Infortunio Rrahmani quasi smaltito: c'è la notizia in vista di Parma e Lazio

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Il difensore kosovaro, tra i più colpiti dagli infortuni in stagione, è vicino al rientro dopo l’ennesimo stop al bicipite femorale

Dopo settimane difficili, il Napoli intravede uno spiraglio sul fronte Amir Rrahmani. Il difensore kosovaro, tra i più colpiti dagli infortuni in stagione, è vicino al rientro dopo l’ennesimo stop al bicipite femorale che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane. Un’annata complicata per il centrale azzurro, già fermato a settembre e poi nuovamente a gennaio, prima del problema accusato a febbraio che lo ha costretto a saltare diverse gare.

Rrahmani in dubbio per il Parma, ma ci sarà con la Lazio

Ora, però, i segnali sono incoraggianti. Come riporta il Corriere dello Sport, Rrahmani ha avviato il percorso di recupero e i suoi progressi sono da valutare: la convocazione resta in bilico tra la trasferta in Emilia e, più probabilmente, la gara successiva al Maradona contro la Lazio.