Scudetto ancora possibile? Gazzetta: Conte ci crede! E con un Hojlund in più...

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Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, "sette punti da recuperare in sette partite sono una scalata durissima, ma finché l’aritmetica...".

La rincorsa è complicata, ma non impossibile. Il Napoli resta a -7 dall’Inter quando mancano sette giornate e continua ad aggrapparsi alla matematica per tenere vivo il sogno scudetto, alimentato anche dai segnali positivi delle ultime uscite. A Parma, intanto, Antonio Conte potrebbe ritrovare Rasmus Hojlund, assente contro il Milan per un virus. Un rientro importante, considerando il peso offensivo del centravanti in questo finale di stagione.

Conte crede allo Scudetto

Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, "sette punti da recuperare in sette partite sono una scalata durissima, ma finché l’aritmetica lascia uno spiraglio Conte continuerà a crederci". E ancora: "avere il capocannoniere in una delle sfide decisive sposta valori e ambizioni". Occhio anche ad Alisson Santos, già decisivo nelle ultime gare. Il Napoli non subisce gol da due partite e ha ritrovato slancio: ora serve un filotto perfetto. Poi, si vedrà.