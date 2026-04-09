Alisson subito dal 1' col Parma? Ballottaggio con uno dei Fab Four

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Alisson show contro il Milan. In pochi minuti ha cambiato le sorti della partita e ora si candida per una maglia dal 1' per la gara di domenica a Parma. Ne scrive La Gazzetta dello Sport che parla già di possibile ballottaggio con uno dei Fab Four. Conte dunque sembrerebbe orientato a non cambiare modulo ma a modificare solo l'undici di partenza.

Alisson titolare col Parma? Le ultime di formazione

"Perché nel laboratorio non si sta ad osservare il nulla e l'ultimo Napoli ha intuito che di un esterno lucidamente folle, con la velocità folgorante di uno Speedy Gonzales, può esserci bisogno a partita in corso oppure dall'inizio: le ragioni del ballottaggio con uno dei Fab Four sono racchiuse nella espressione naif di questo esterno senza macchia e senza paure e la possibilità, nel caso, di portare McTominay al fianco di Lobotka (è successo), di far rifiatare Anguissa e di consegnare ad Alisson Santos un pezzetto di terreno tra le linee sarebbero plausibili. Le scelte e le prove vanno in onda da oggi, ma le tentazioni nascono prima".