Malgrado le difficoltà, il campionato è stato ottimo: c'è un dato che lo certifica

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In mezzo alle suggestioni e ai rumors, è la matematica a raccontare meglio di tutto lo stato del Napoli targato Antonio Conte. Dopo 31 giornate, gli azzurri viaggiano sugli stessi punti della scorsa stagione – 65 – ma con un percorso decisamente più complesso, arricchito da impegni in Champions League e Supercoppa Italiana, oltre a una lunga serie di infortuni.

Un rendimento - scrive La Repubblica - che conferma la solidità del progetto, rafforzato anche da un trofeo conquistato a dicembre. A poco più di 600 minuti dalla fine del campionato, il Napoli guarda ancora l’Inter capolista con un distacco di sette punti, mantenendo vive – seppur ridotte – le speranze di rimonta.