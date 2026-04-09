Futuro Conte, Repubblica: rapporto con ADL solido, l'ipotesi Nazionale è remota
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Il nome di Antonio Conte è tra i più chiacchierati per la panchina azzurra, ma al momento non ci sono sviluppi concreti. Il tecnico, fedele alla sua linea, ha ribadito: “Alla fine del campionato incontrerò il presidente e faremo il solito punto della situazione”. Anche il ministro dello Sport Andrea Abodi ha commentato la situazione: “È un grande allenatore e un’ottima persona. Se ci sarà una possibilità, dovranno valutarla lui, De Laurentiis e la Federazione”.
Per ora, però, il controllo resta nelle mani di Aurelio De Laurentiis. Il rapporto tra i due è solido e il contratto fino al 2027 rappresenta una garanzia. Servirebbe una scelta del tecnico per cambiare scenario, ma oggi l’ipotesi appare lontana. A scriverlo è La Repubblica.
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