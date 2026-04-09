ADL in attesa della cittadinanza onoraria, Manfredi: "A breve concordiamo la data"
Dalla California al cuore del Golfo, il nome di Aurelio De Laurentiis continua a essere al centro della scena. Il patron del Napoli è stato insignito della cittadinanza onoraria di Los Angeles dalla sindaca Karen Bass, in occasione della premiere del docufilm “AG4IN” all’Egyptian Theatre di Hollywood. Un riconoscimento simbolico per chi ha legami profondi anche con il mondo del cinema.
Cittadinanza onoraria a De Laurentiis: le parole del sindaco Gaetano Manfredi
Ma presto potrebbe arrivare un altro tributo, stavolta molto più sentito: quello della città di Napoli. Il sindaco Gaetano Manfredi ha infatti confermato che i tempi sono maturi per conferire la cittadinanza onoraria anche al numero uno del club: “Concordiamo a breve la data”. Un riconoscimento che suggellerebbe un rapporto già fortissimo, considerando le origini familiari a Torre Annunziata e soprattutto i successi sportivi degli ultimi anni, con due scudetti in tre stagioni. A scriverlo è La Repubblica.
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