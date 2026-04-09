Conte-Italia, c'è un motivo: è il più richiesto da sport e politica per la Nazionale

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"La Nazionale lo tenta e Antonio Conte non si sottrae". Lo si legge sul Cdm oggi in edicola, si parla del futuro del tecnico azzurro e di riflesso anche del destino della panchina del Napoli se Conte dovesse salutare per l'altro azzurro, quello della Nazionale. Le parti, ADL e Conte, si incontreranno a fine anno a Ischia. Poi vedremo cosa accadrà. Ma Conte-Italia non è una semplice voce, a quanto pare.

"De Laurentiis, d’altro canto, non pone veti e inevitabilmente parte sui media il casting per il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico salentino ormai è il nome più richiesto da tutte le componenti sportive e politiche per guidare nuovamente l’Italia a distanza di dieci anni. Il produttore cinematografico ha lanciato di nuovo la volata a Giovanni Malagò per la presidenza della Federcalcio. E proprio l’ex presidente del Coni, amico di famiglia di De Laurentiis, non si opporrebbe di certo a richiamare Conte, ritrovandosi in mano una carta vincente per risollevare in fretta le sorti del calcio italiano. L’allenatore salentino, specialista in ricostruzioni, troverebbe grandi macerie e anche una base di giocatori già in là con gli anni. Nonostante questo è considerato un usato garantito e sicuro che conosce alla perfezione l’ambiente della Nazionale".