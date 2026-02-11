ADL ieri al Maradona: un gesto inconsueto del patron prima del match

La serata amara dell’eliminazione in Coppa Italia contro il Como, maturata ai calci di rigore, è stata preceduta da un episodio insolito. In tribuna, come sempre nelle occasioni importanti, era presente anche Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato da Il Mattino, prima del fischio d’inizio il presidente azzurro avrebbe compiuto un gesto che si vede di rado: è sceso in campo per salutare la squadra.

Un’iniziativa fuori dall’ordinario, considerando che De Laurentiis difficilmente frequenta gli spogliatoi nel pre-partita. Una scena che, in passato, si era vista con maggiore frequenza ma prima dell’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli.