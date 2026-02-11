ADL ieri al Maradona: un gesto inconsueto del patron prima del match
La serata amara dell’eliminazione in Coppa Italia contro il Como, maturata ai calci di rigore, è stata preceduta da un episodio insolito. In tribuna, come sempre nelle occasioni importanti, era presente anche Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato da Il Mattino, prima del fischio d’inizio il presidente azzurro avrebbe compiuto un gesto che si vede di rado: è sceso in campo per salutare la squadra.
Un’iniziativa fuori dall’ordinario, considerando che De Laurentiis difficilmente frequenta gli spogliatoi nel pre-partita. Una scena che, in passato, si era vista con maggiore frequenza ma prima dell’arrivo di Antonio Conte sulla panchina del Napoli.
Prossima partita
15 feb 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Roma
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
