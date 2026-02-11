Vergara, momento magico. Il Mattino: "Suoi gol piccoli capolavori"

Ci sarebbe da chiedersi con che cosa ha brindato lo scorso 31 dicembre Antonio Vergara. Così l'edizione odierna de Il Mattino scrive sul magic moment vissuto dal talento napoletano: "Perché una cosa è certa: il 2026 del ragazzino cresciuto nel settore giovanile azzurro è iniziato come nemmeno nella più ottimistica sceneggiatura di un film. Tre gol (per ora) segnati in tre competizioni diverse: Champions League (contro il Chelsea), campionato (contro la Fiorentina) e ieri è arrivato il timbro di qualità anche in coppa Italia (contro il Como).

E che gol, perché quelli firmati Antonio Vergara sono piccoli capolavori portati via dal museo del calcio napoletano. E come se non bastasse, la magia si manifesta sempre nel tempio intitolato a Maradona, nello stadio di Fuorigrotta che per Antonio Vergara ha sempre rappresentato la casa dei sogni" sottolinea il quotidiano.