Vergara e la lotteria dei rigori, CdS: "Avrebbe voluto calciare anche il suo"

Il Corriere dello Sport in edicola racconta un retroscena legato Antonio Vergara relativo ai minuti finali di Napoli-Como di Coppa Italia: “La prova di ieri, però, non si racchiude nel solo gol del pari. Vergara c’era in molte azioni e ha esaltato la folla con diversi recuperi anche in scivolata, con palloni ritrovati d’astuzia e di rabbia, con una generosità e una disponibilità che i tifosi hanno notato e perciò apprezzato.

Tanti gli applausi anche al momento del cambio. I rigori Vergara li ha vissuti da un’altra prospettiva, avrebbe voluto calciare anche il suo, non si sarebbe mai sottratto all’onere e all’onore di iscrivere il suo nome nell’elenco dei tiratori. Ma non poteva. Ha esultato, gioito e sperato con i compagni, poi è calata la notte, il sipario su una serata che comunque porterà il suo nome.”