Follia Manganiello, nega un'espulsione netta: i tifosi insorgono sui social

vedi letture

Tifosi del Napoli infuriati sui social dopo la pessima direzione di gara di Manganiello, che ha negato un'evidente espulsione nei confronti di Ramon del Como. Lo sottolinea l'edizione odierna de il Roma: "Il Napoli abbandona la Coppa Italia ai quarti di finale, sconfitto dal Como dopo una lunga e drammatica lotteria dei rigori. I tempi regolamentari si erano conclusi sull'1-1, grazie al rigore trasformato da Baturina e al pari segnato da Vergara. Decisivo è stato l'errore di Lobotka dal dischetto, con il portiere Butez che ha parato il tiro facendo terminare la sfida con un sofferto 8- 7 a favore del Como. La squadra lombarda accede cosi alla semifinale, dove affronterà l'Inter. Tuttavia, la gara non è stata priva di controversie, con roventi polemiche in merito alla direzione arbitrale di Manganiello, accusato di favorire per ben due volte la squadra allenata da Fabregas. Un episodio chiave arriva al 44', quando Ramon commette un fallo ai danni di Højlund lanciato verso la porta.

Nonostante l'evidente irregolarità, l'arbitro assegna solo un cartellino giallo al difensore. Dopo un lungo intervento del VAR, la decisione iniziale non viene rivista e il Como evita l'inferiorità numerica. Nella ripresa si consuma un altro episodio controverso: lo stesso Ramon atterra nuovamente Højlund vicino all'area di rigore, dopo essere stato saltato di netto dal danese. Ancora una volta, però, Manganiello decide di non estrarre il secondo giallo, risparmiando al giocatore l'espulsione. Poco dopo, Fabregas decide prudentemente di sostituire il difensore con Kempf, chiudendo così quella che è stata una serata particolarmente contestata per le decisioni arbitrali. Tante le proteste dei tifosi azzurri, ormai stufi dopo gli attacchi a Vergara per il rigore ottenuto a Genova".