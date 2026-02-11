Tifosi contro gli arbitri, Il Roma: "Hanno ragione: adesso ADL deve farsi sentire"

Hanno ragione i tifosi: adesso De Laurentiis deve farsi sentire. Così scrive Salvatore Caiazza nel suo editoriale per il Roma: "Prima di Napoli-Como la Curva A aveva lanciato un messaggio forte e chiaro al presidente De Laurentiis. Si chiedevano perché il presidente non parlasse dopo i tanti errori arbitrali e per il mercato a saldo zero. Si aspettavano una presa di posizione da parte di Aurelio e gli ultrà. Ed, invece, si è cucito la bocca facendo arrabbiare non poco la sua gente. Purtroppo anche ieri sera la squadra di Conte è stata penalizzata dal direttore di gara. Il signor Manganiello di Pinerolo avrebbe dovuto espellere Ramon per doppia ammonizione. Dopo aver estratto il giallo a fine primo tempo per un fallo da ultimo uomo su Hojlund.

Nella ripresa ha lasciato il cartellino nel taschino dopo che lo stesso difensore aveva atterrato nettamente al limite dell’area l’attaccante danese. Conte dalla panchina si è arrabbiato molto. Ha chiesto lumi al quarto uomo Ayroldi. Dicendogli che per prendere certe decisioni ci vogliono gli attributi. Che Manganiello non ha avuto. Purtroppo cominciano ad essere tanti gli errori che stanno penalizzando i campioni d’Italia. Per il rigore dato a Vergara si sta ancora parlando. Quello step on foot di Cornet era chiaro ed evidente. Ed, invece, tutti ad attaccare Massa di Imperia. E per il fischietto di Pinerolo che ha salvato il Como cosa vogliamo dire? Conte ha preferito non infierire anche se ha ammesso che Rocchi deve migliorare la qualità dei suoi uomini. Altrimenti veramente non se ne esce più. Non si capisce perché debba essere sempre il Napoli ad avere la peggio".