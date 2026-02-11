Buongiorno e la carezza di Conte: ora è il momento di riscattarsi

"E ora, per Alessandro Buongiorno, comincia il conto alla rovescia. Contro la Roma, domenica, sarà al suo posto al centro della difesa. L'occasione perfetta per riscattare gli errori contro il Genoa". Lo scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Buongiorno deve ritrovarsi, è il primo a saperlo, e dopo il Como è pronto a tornare in campo in una partita fondamentale per blindare la zona Champions. Col Genoa, però, il buio.

Con due lapsus gravi che hanno portato a due gol del Genoa. Dopo il secondo episodio, sconsolato per il secondo errore di giornata, Buongiorno ha lasciato il posto a Beukema. Quella di Conte è stata una carezza all'uomo avendone avvertito il momento di difficoltà. Una sorta di crisi tecnica che può capitare a tutti e dalla quale si riparte in un solo modo: giocando e riscattandosi sul campo".