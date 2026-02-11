Moviola Gazzetta non ha dubbi: "Ramon graziato da Manganiello"

Giusto il rigore, Ramon graziato: andava espulso. Così scrive nella sua moviola La Gazzetta dello Sport, che boccia con un 5 in pagella l'arbitraggio di Manganiello in Napoli-Como di Coppa Italia: "Al 35’ cross di Valle e Olivera colpisce Smolcic sul piede d’appoggio. Rigore ineccepibile.

Al 43’ Hojlund è atterrato fuori area da Ramon: punizione e giallo che non diventa rosso perché non soddisfa uno dei quattro criteri Dogso (direzione dell’azione): non è quindi chiara occasione da gol. Nella ripresa, già superato dalla palla, Ramon interviene duro e fuori tempo su Hojlund: intervento da secondo giallo e quindi rosso.