Moviola Gazzetta non ha dubbi: "Ramon graziato da Manganiello"
TuttoNapoli.net
Giusto il rigore, Ramon graziato: andava espulso. Così scrive nella sua moviola La Gazzetta dello Sport, che boccia con un 5 in pagella l'arbitraggio di Manganiello in Napoli-Como di Coppa Italia: "Al 35’ cross di Valle e Olivera colpisce Smolcic sul piede d’appoggio. Rigore ineccepibile.
Al 43’ Hojlund è atterrato fuori area da Ramon: punizione e giallo che non diventa rosso perché non soddisfa uno dei quattro criteri Dogso (direzione dell’azione): non è quindi chiara occasione da gol. Nella ripresa, già superato dalla palla, Ramon interviene duro e fuori tempo su Hojlund: intervento da secondo giallo e quindi rosso.
Pubblicità
Rassegna Stampa
Copertina LiveConte in conferenza: "Basta discorsi arbitrali! Speriamo possano essere più coraggiosi. Tifosi unici a capire nostri sforzi" di Antonio Noto
Le più lette
1 Conte in conferenza: "Basta discorsi arbitrali! Speriamo possano essere più coraggiosi. Tifosi unici a capire nostri sforzi"
4 Mazzocchi in conferenza: "Siamo arrabbiati! Nell'ultimo periodo troppi errori arbitrali contro di noi"
Prossima partita
15 feb 2026 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Roma
In primo piano
Antonio NotoVergara: "Giocare a Napoli da napoletano è la cosa più facile che ci sia! Baratterei mio gol al Chelsea col passaggio del turno"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: le clamorose gaffe in TV, le lacrime da pugno nello stomaco, la confessione di Conte e lo spray di Pollon di Scott
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Bravi a stare in piedi nonostante il forte vento contro. 400 vittorie in carriera? Fortuna... Su McT e Gilmour..."
Fabio TarantinoFotoSta nascendo il nuovo Maradona: via pista, terzo anello aperto e nuova capienza, i dettagli
© 2026 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com