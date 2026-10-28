ADL e l'incontro con Aponte in Svizzera: due ore di colloquio per il nuovo stadio

Il presidente azzurro ha incontrato a Ginevra il patron di MSC: sul tavolo il progetto per la realizzazione di un nuovo impianto a San Giovanni a Teduccio. La Gazzetta dello Sport svela i dettagli Aurelio De Laurentiis accelera sul progetto del nuovo stadio del Napoli. Il presidente azzurro ha incontrato ieri a Ginevra, in Svizzera, Gianluigi Aponte, patron del colosso MSC, per discutere della possibile realizzazione di un nuovo impianto nell'area orientale della città.

Il quotidiano sottolinea come i due imprenditori si conoscano da tempo e abbiano già consolidato i propri rapporti attraverso la sponsorizzazione di MSC al Napoli. "Amici da anni, in rapporti di affari", scrive la Rosea, spiegando che De Laurentiis e Aponte "si sono intrattenuti per un paio d'ore circa ed hanno parlato del nuovo stadio".

ADL-Aponte, i dettagli dell'incontro

L'area individuata sarebbe quella di San Giovanni a Teduccio, nella zona orientale di Napoli, su terreni di proprietà della Q8. L'obiettivo del presidente sarebbe quello di trovare un partner economicamente solido per sostenere un investimento particolarmente importante.

La Gazzetta dello Sport precisa che De Laurentiis "cerca partner e Aponte con la Msc è tra le figure più rappresentative del panorama imprenditoriale".

L'eventuale coinvolgimento del gruppo MSC potrebbe dunque rappresentare un passaggio decisivo per il futuro infrastrutturale del Napoli. Tuttavia, il confronto non avrebbe ancora prodotto accordi definitivi: secondo il quotidiano, "per il momento, si è ancora in una fase interlocutoria".