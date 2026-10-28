Vergara ci prova, ma è indietro nelle gerarchie: spazio a Giovane
Massimiliano Allegri prepara diversi cambi di formazione in vista della sfida contro il Monza. Come riportato da Il Mattino, l'emergenza difensiva, aggravata dall'infortunio di Benoit Badiashile e dalle difficoltà incontrate da Sam Beukema, potrebbe spalancare le porte dell'undici titolare a Luca Marianucci. L'ex Empoli, frenato da un problema fisico che si trascina dall'estate, è infatti candidato a disputare la sua prima partita stagionale.
Novità anche a centrocampo, dove Kevin De Bruyne dovrebbe osservare un turno di riposo per gestire le energie. In cabina di regia spazio a Stanislav Lobotka, mentre Scott McTominay viaggia verso la conferma nonostante i numerosi impegni ravvicinati.
Napoli, emergenza in difesa e turnover a centrocampo: Lobotka torna in regia, Giovane favorito su Vergara
In attacco Allegri continuerà ad affidarsi a Rasmus Højlund, dal quale si aspetta maggiore incisività e quella determinazione necessaria per mettere in difficoltà la retroguardia brianzola.
Resta infine aperto il ballottaggio tra Giovane e Vergara. Il talento di Frattaminore spinge per conquistare una maglia dal primo minuto e rappresenta una tentazione concreta per Allegri, ma al momento il brasiliano sembra conservare un leggero vantaggio nelle gerarchie.
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