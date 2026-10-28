Vergara ci prova, ma è indietro nelle gerarchie: spazio a Giovane

Vergara ci prova, ma è indietro nelle gerarchie: spazio a GiovaneTuttoNapoli.net
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Oggi alle 09:40Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

Massimiliano Allegri prepara diversi cambi di formazione in vista della sfida contro il Monza. Come riportato da Il Mattino, l'emergenza difensiva, aggravata dall'infortunio di Benoit Badiashile e dalle difficoltà incontrate da Sam Beukema, potrebbe spalancare le porte dell'undici titolare a Luca Marianucci. L'ex Empoli, frenato da un problema fisico che si trascina dall'estate, è infatti candidato a disputare la sua prima partita stagionale.

Novità anche a centrocampo, dove Kevin De Bruyne dovrebbe osservare un turno di riposo per gestire le energie. In cabina di regia spazio a Stanislav Lobotka, mentre Scott McTominay viaggia verso la conferma nonostante i numerosi impegni ravvicinati.

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In attacco Allegri continuerà ad affidarsi a Rasmus Højlund, dal quale si aspetta maggiore incisività e quella determinazione necessaria per mettere in difficoltà la retroguardia brianzola.

Resta infine aperto il ballottaggio tra Giovane e Vergara. Il talento di Frattaminore spinge per conquistare una maglia dal primo minuto e rappresenta una tentazione concreta per Allegri, ma al momento il brasiliano sembra conservare un leggero vantaggio nelle gerarchie.