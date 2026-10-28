Prima pagina

C'è il Monza, Corriere dello Sport: "Napoli, Allegri senza paura"

C'è il Monza, Corriere dello Sport: "Napoli, Allegri senza paura"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:15Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
"Max rinuncia al ricorso per la squalifica di due giornate e si affida a Lucca, Lobotka e Marianucci. Riposa De Bruyne"

"Napoli, Allegri senza paura" è uno dei titoli della prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, mercoledì 28 ottobre 2026. Il quotidiano romano dedica spazio alla trasferta degli azzurri contro il Monza, in programma questa sera alle 20.45, con Massimiliano Allegri pronto a modificare la formazione in vista dei prossimi impegni.

"Max rinuncia al ricorso per la squalifica di due giornate e si affida a Lucca, Lobotka e Marianucci. Riposa De Bruyne", scrive il quotidiano, anticipando le possibili scelte del tecnico per la nona giornata di Serie A.