Cessione Napoli, non solo Aponte! Spunta una holding storica: l'indiscrezione de Il Roma

Cessione Napoli, Il Roma rilancia la pista Aponte e rivela l'indiscrezione su un'altra importante holding già accostata al club.

Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sulla possibilità di cedere il Napoli a un imprenditore del territorio continuano ad alimentare indiscrezioni e curiosità tra i tifosi azzurri. Come racconta Il Roma, da giorni l'attenzione è concentrata sull'identità del possibile acquirente del club partenopeo. Il nome più ricorrente resta quello di Gianluigi Aponte, fondatore del gruppo MSC, imprenditore originario di Sant'Agnello, nella penisola sorrentina, che disporrebbe delle risorse economiche necessarie per un'eventuale acquisizione della società. Il suo profilo sembrerebbe corrispondere all'identikit tracciato dal presidente azzurro, anche se al momento non emergono conferme su una possibile trattativa. Intanto, secondo il quotidiano, De Laurentiis non avrebbe alcuna intenzione di ritirarsi dalla scena imprenditoriale.

Cessione Napoli, non solo Gianluigi Aponte: l'indiscrezione su una holding interessata al club

Nelle ultime ore, tuttavia, sarebbe emersa anche un'altra possibile pista per il futuro societario del Napoli. Secondo quanto riferisce Il Roma, oltre ad Aponte si starebbe parlando di un importante gruppo imprenditoriale, già accostato in passato alla società partenopea. Il quotidiano lo descrive come “una holding solida che potrebbe fare ancora di più le fortune del Napoli”, sottolineando che si tratterebbe di una realtà storica con un fatturato particolarmente elevato. Non viene però svelata l'identità del gruppo e, soprattutto, non risultano conferme concrete di un interesse all'acquisizione. La stessa fonte ricorda che in passato erano già circolate indiscrezioni analoghe, senza che si arrivasse a un'operazione. Per il momento, dunque, il futuro proprietario del Napoli resta soltanto oggetto di ipotesi, mentre le parole di De Laurentiis continuano a far discutere.