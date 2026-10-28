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Si torna in campo, Il Mattino: "Napoli, non fermiamoci più"

Si torna in campo, Il Mattino: "Napoli, non fermiamoci più"TuttoNapoli.net
Oggi alle 08:35Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Il quotidiano napoletano accende i riflettori sulla squadra di Massimiliano Allegri

"Napoli, non fermiamoci più" è il titolo dedicato agli azzurri sulla prima pagina de Il Mattino di oggi, mercoledì 28 ottobre 2026. Il quotidiano napoletano accende i riflettori sulla squadra di Massimiliano Allegri, impegnata questa sera sul campo del Monza in una sfida particolarmente importante per il prosieguo della stagione.

Nel richiamo che accompagna la fotografia degli azzurri si legge: "Oggi in campo a Monza, Allegri rinuncia al ricorso contro la squalifica". Il tecnico, dunque, non presenterà ricorso contro lo stop di due giornate e dovrà seguire dalla tribuna la partita del Brianteo.