Serie A, Gazzetta dello Sport: "A tutto gol"
"Il Milan pensa al derby" è uno dei titoli principali della prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi, mercoledì 28 ottobre 2026. Il quotidiano sportivo dedica ampio spazio ai rossoneri, impegnati contro il Bologna e già proiettati verso la stracittadina. Senza alcuni big, sarà l'occasione per Christopher Nkunku, pronto a partire titolare.
La copertina è dominata però dall'Inter, con il titolo "A tutto gol". I nerazzurri, dopo la sesta vittoria consecutiva della Lazio, hanno l'opportunità di tentare l'aggancio in vetta alla classifica. "Bonny all'attacco, Pio ci prova: a Venezia per tentare l'aggancio", scrive la Rosea, sottolineando anche il momento positivo della squadra biancoceleste, capace di imporsi sul Sassuolo nonostante due rigori sbagliati.
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